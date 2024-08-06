Украина в ближайшее время ожидает следующего транша 4,2 млрд евро - Шмигаль

Украина в ближайшее время ожидает следующий транш в размере 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, за 2024 год Украина привлечет от ЕС по этой программе в общей сложности 16 млрд евро.

"У нас есть заверения от государств-партнеров и международных финансовых институций, что все потребности внешнего финансирования на этот год будут обеспечены", - рассказал Шмигаль.

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Он напомнит, что средства партнеров – это помощь для финансирования невоенных расходов бюджета.

Это помощь для выполнения социальных обязательств государства, для выплаты зарплат бюджетникам, для реализации экономических и гуманитарных проектов.

Сектор безопасности и обороны Украина финансирует внутренние ресурсы. Все налоги граждан и бизнеса из центрального бюджета идут исключительно на украинскую армию", – отметил Шмигаль.

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Напомним:

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета в качестве зарплат учителей, медиков и спасателей, социальных пособий.

Экономическая правда