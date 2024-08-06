США выделят корейской фирме почти полмиллиарда долларов на строительство завода в Индиане

США выделят южнокорейской компании SK Hynix до полумиллиарда долларов в грантах на строительство завода по упаковке чипов в Индиане, США.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на Министерство торговли США.

Министерство торговли США заявило, что планирует выделить компании кореськой компании SK Hynix до 450 млн долл в виде грантов для финансирования современного упаковочного завода и центра исследований и разработок продуктов искусственного интеллекта в штате Индиана.

Отмечается, что SK Hynix, второй по величине производитель микросхем памяти в мире, заявил, что инвестирует около 3,87 млрд долл в строительство завода, который будет включать современную производственную линию для массового производства микросхем памяти следующего поколения с высокой пропускной способностью, которые в настоящее время используются в графических процессорах для обучения систем искусственного интеллекта.

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Министерство также планирует выделить 500 млн долл в виде государственных кредитов для проекта SK Hynix, который, как ожидается, получит право на 25% инвестиционный налоговый кредит.

По словам министерства, завод по упаковке памяти для продуктов искусственного интеллекта и научно-исследовательский центр по разработке упаковки создадут 1 000 рабочих мест и заполнят ключевой пробел в цепочке поставок полупроводников в США.

В августе 2022 года Конгресс одобрил программу субсидирования производства полупроводников и сопутствующих компонентов в США на сумму 39 млрд долл, а также предоставление государственных кредитных полномочий на сумму 75 млрд долл.

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Генеральный директор SK Hynix Квак Но-Джонг в своей отметил, что компания глубоко ценит поддержку Министерства торговли США и рада сотрудничать, чтобы увидеть этот проект полностью реализованным.

Напомним:

Администрация США Джо Байдена отозвала экспортные лицензии, которые позволяют компаниям Intel и Qualcomm поставлять для Huawei полупроводники.