Известная игорная компания выплатила миллиард налогов после возбуждения уголовного дела
Один из известных организаторов азартных игр возместил более миллиарда гривен неуплаченных налогов в бюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что должностные лица игорной компании в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"После проведения комплекса следственных действий оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в Бюджет - 1,07 млрд грн", - сообщили в БЭБ.
В ходе досудебного расследования уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили подозрение руководителю предприятия.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), а также возмещением ущерба, причиненного государству их несвоевременной уплатой.
По данным Forbes Ukraine, возместила в бюджет более 1 млрд грн неуплаченных налогов компания Parimatch.
Напомним:
Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.
В компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратились в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.
Экономическая правда