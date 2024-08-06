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Известная игорная компания выплатила миллиард налогов после возбуждения уголовного дела

Вторник, 6 августа 2024, 12:35 - Виктор Волокита

Один из известных организаторов азартных игр возместил более миллиарда гривен неуплаченных налогов в бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что должностные лица игорной компании в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"После проведения комплекса следственных действий оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в Бюджет - 1,07 млрд грн", - сообщили в БЭБ.

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В ходе досудебного расследования уголовного производства детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили подозрение руководителю предприятия.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов, сборов (обязательных платежей), а также возмещением ущерба, причиненного государству их несвоевременной уплатой.

По данным Forbes Ukraine, возместила в бюджет более 1 млрд грн неуплаченных налогов компания Parimatch.

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Напомним:

Бюро экономической безопасности арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний "Космолот", подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

В компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратились в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.

Экономическая правда

БЭБ налоги
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