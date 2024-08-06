Цены на нефть в мире выросли после падения: что на них влияет

Цены на нефть на мировых торгах выросли во вторник, 6 августа на фоне ожидания эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента до 76,33 долл за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 17 центов, или на 0,2%, до 73,11 долл.

Оба контракта подорожали более чем на 1 доллар за баррель ранее в начале сессии.

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Цены на нефть потеряли прибыль на волатильных торгах, поскольку опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и падение добычи на крупнейшем ливийском нефтяном месторождении Шарара повысили перспективу дефицита поставок.

Покупка была ограничена слабым прогнозом спроса в Китае, в то время как восстановление мирового рынка после распродажи в понедельник оказало поддержку.

В понедельник оба индекса упали примерно на 1% на фоне падения мировых фондовых рынков.

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Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что Иран, крупный производитель нефти на Ближнем Востоке, может принять ответные меры против Израиля и США после убийства лидера Хамаса в Тегеране и израильской атаки, в результате которой погиб командир Хезболлы в Ливане, что потенциально может привести к более широкой региональной войне.

Снижение добычи на ливийском нефтяном месторождении Шарара мощностью 300 000 баррелей в сутки еще больше поддержало цены. Добыча на этом месторождении, одном из крупнейших в стране, упала примерно на 20% из-за протестов.

Напомним:

Цены на нефть продолжили падать, поскольку рынок опасается кризиса в крупнейшем потребителе нефти в США.