Топменеджер Нацбанка будет работать замминистра экономики

Андрей Телюпа фото НБУ

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок, завершил работу в Национальном банке в связи с назначением его заместителем министра экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Департамент закупок относится к "Финансово-административному и операционному блоку", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя Национального банка Ярослав Матузко.

Департамент закупок Национального банка до назначения нового руководителя будет выполнять Леся Колесан, начальник управления публичных закупок этого департамента.

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Справочно

Андрей Телюпа проработал в Национальном банке два с половиной года. С января 2022 г. он возглавлял Департамент закупок.

Экономическая правда

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