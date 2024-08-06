Информация не разглашалась: в Херсоне были перебои с электричеством после обстрелов

Херсонские власти объяснили, почему не разглашали данные о перебоях с электричеством

Перебои с электричеством в понедельник 5 июля связаны с повреждениями в энергосистеме в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Информация не разглашалась из соображений безопасности.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

По его словам, город оживили достаточно быстро. Сложнее ситуация на Острове - там пока отсутствует электро- и водоснабжение.

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"До завершения аварийно-ремонтных работ вода в микрорайоне Корабел будет подаваться по графику с помощью генераторов: с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 21.00", - рассказал Мрочко.

Он также добавил, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, но объем повреждений и сложная ситуация с безопасностью существенно тормозят ход работ.

Экономическая правда

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