Ночной удар по Киевщине: повреждены дома, АЗС, посеченные фасады

Во время ночной атаки российских войск ракетами и дронами по Киевской области все вражеские цели были сбиты, но зафиксированы повреждения в многоквартирном и офисном домах, на АЗС, а также дома лесника.

Источник: председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют. Оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей".

Детали: По его словам, по состоянию на 8.00 зафиксированы повреждения: многоквартирного дома - выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения; двух АЗС - выбиты окна, посеченные фасады; многоэтажного здания с офисными помещениями - выбиты двери, окна, посеченный фасад. Также взрывной волной поврежден дом лесника.

Реклама:

Кравченко добавил, что пожары на местах падения обломков отсутствуют.

Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

Украинская правда

Реклама: