Групповые заявки: УЗ за месяц перевезла 65 тысяч детей, сопровождающих - вдвое меньше 

Почти 100 тыс. пассажиров перевезла "Укрзализныця" по групповым заявкам в течение июля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как говорится в сообщении, из них более 65 тыс. детей и 32 тыс. сопровождающих.

"До 120 детских групп направлялись одновременно по железной дороге в отдельные дни июля. Это означает: в каждом поезде, который курсировал по стране, был забронирован минимум один вагон (а часто и больше) под детские группы", - рассказали в "Укрзализныце".

Реклама:

Напомним:

Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что купить билеты на маршруты по популярным направлениям стало значительно труднее. В УЗ говорят, что причина этому - высокий спрос в пиковый сезон.

Экономическая правда

Реклама: