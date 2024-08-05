Групповые заявки: УЗ за месяц перевезла 65 тысяч детей, сопровождающих - вдвое меньше
Понедельник, 5 августа 2024, 17:22 -
Почти 100 тыс. пассажиров перевезла "Укрзализныця" по групповым заявкам в течение июля 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Как говорится в сообщении, из них более 65 тыс. детей и 32 тыс. сопровождающих.
"До 120 детских групп направлялись одновременно по железной дороге в отдельные дни июля. Это означает: в каждом поезде, который курсировал по стране, был забронирован минимум один вагон (а часто и больше) под детские группы", - рассказали в "Укрзализныце".
Реклама:
Напомним:
Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что купить билеты на маршруты по популярным направлениям стало значительно труднее. В УЗ говорят, что причина этому - высокий спрос в пиковый сезон.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: