Государственный парк "Межигорье" принес более 2 миллионов дохода за 2 недели

Руслан Стрелец

За две недели после открытия парковый комплекс "Межигорье" заработал для госбюджета 2,1 млн грн.

Об этом сообщает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Отмечается, что за две недели "Межигорье" принесло госбюджету 2,1 млн грн. Из этой суммы 420 000 - уплата налогов, в частности НДС.

"Межигорье" было окончательно передано в государственную собственность в середине июля, и парк снова открыли для посетителей 19 июля.

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За это время парк посетило около 10 000 человек, среди которых 500 участников боевых действий, для них вход бесплатный.

Сообщается, что более 180 семей воспользовались специальным, экономически выгодным билетом "Семейный", который был введен государственным парком для поддержки семей, воспитывающих 1-2 ребенка.

Сейчас команда парка налаживает работу, набирает персонал. За июль учреждение взяло на работу 40 работников. Всего в парке работает 111 человек.

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"Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу Софиевки, а сделать его любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке", – сказал Стрелец.

Экономическая правда.