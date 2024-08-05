Фонд госимущества продает имущество института землеустройства за 5 миллионов

Фонд госимущества проведет онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Одесский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, аукцион состоится 9 августа в "Прозорро.Продажи". Принятие предложений потенциальных инвесторов для участия в аукционе продлится до 8 августа 20:00. Начальная цена за объект приватизации - 4 987 300 гривен без НДС.

В ФГИ также отметили, что имущество расположено по двум адресам: г. Одесса, ул. Космонавтов, 34 и г. Одесса Люстдорфская дорога, 94-В.

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В состав объекта приватизации входит доля размером 81/100 инженерно-лабораторного корпуса с хозяйственными зданиями и сооружениями (гараж, навес, трансформаторная, ограждение, отмостка) по адресу: г. Одесса, ул. Космонавтов, 34 и автогараж на 4 бокса по ул. Люстдорфская дорога, 94-В в г. Одесса. Также в состав входят три транспортных средства.

Объекты недвижимости расположены на двух земельных участках площадью 0,27 га и 0,0928 га.

Согласно условиям продажи, покупатель ЕМК обязан обеспечить погашение долгов, а также не допустить увольнения работников предприятия в течение 6 месяцев со дня перехода к нему права собственности.

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Напомним:

Фонд государственного имущества представил онлайн-сервис, который позволяет бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости.

Экономическая правда