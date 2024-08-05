Минздрав: тендеры для "Охматдета" на 14 миллионов отменят

Два тендера на консультацию по ремонту и технадзор по восстановлению для "Охматдета" на 14 миллионов гривен отменят.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку здания "Охматдета", отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены", - говорится в сообщении.

Речь идет о тендере по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на сумму 5 миллионов грн и тендере на инженерно-консультационные услуги на сумму 9 миллионов грн.

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"Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут", - добавили в Минздраве.

Напомним:

Ранее, детская больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания за 14 миллионов гривен.

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Сумма собранных на восстановление "Охматдета" средств превысила 1,6 млрд грн, в частности 400 млн грн поступит в виде оборудования.

Экономическая правда.