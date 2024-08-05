1,6 млрд на восстановление "Охматдета": Минздрав рассказал о собранных средствах 

Сумма собранных на восстановление "Охматдета" средств превысила 1,6 млрд грн, в том числе 400 млн грн поступит в виде оборудования.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина"

По информации ведомства, 312 млн грн поступили непосредственно на счет НДСБ "Охматдет", 379 млн грн - на счет благотворительного фонда "Омхатдит - здоровое детство", более 320 млн грн было собрано на платформе United24 и monobank, которые перечислили средства на счет Минздрава в Нацбанке, $11,2 млн выделил фонд The Howard G. Buffett Foundation для закупки полного перечня поврежденного оборудования в новом корпусе "Охматдета" (средства поступят в виде оборудования); $1 млн поступит от правительства Литвы, 100 млн грн выделило правительство Украины.

Минздрав уточняет, что тендер, который вызвал общественный резонанс, был проведен фондом "Охматдет - здоровое детство". Этот тендер касался текущего ремонта под тот объем работ, на которые уже был составлен дефектный акт в рамках суммы, собранной на счету фонда.

Реклама:

"Результаты этого тендера были отменены, ни одного договора подписано не было. Ситуация с проведенным тендером касается только денег, собранных этим фондом, который проверит сбор средств самостоятельно", - подчеркнули в Минздраве.

Ведомство уточняет, что средства, собранные больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины "никоим образом не фигурировали в проведенном тендере".

Минздрав напоминает, что средства, собранные на счетах фонда для восстановления клиники, будут переведены на счет больницы.

Реклама:

Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса будет проведен новый тендер на Prozorro, до конца недели будет создан совет по восстановлению "Охматдета", который определит основные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет отобран подрядчик.

Напомним:

В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор.

Экономическая правда