1,6 млрд на восстановление "Охматдета": Минздрав рассказал о собранных средствах
Сумма собранных на восстановление "Охматдета" средств превысила 1,6 млрд грн, в том числе 400 млн грн поступит в виде оборудования.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает "Интерфакс-Украина"
По информации ведомства, 312 млн грн поступили непосредственно на счет НДСБ "Охматдет", 379 млн грн - на счет благотворительного фонда "Омхатдит - здоровое детство", более 320 млн грн было собрано на платформе United24 и monobank, которые перечислили средства на счет Минздрава в Нацбанке, $11,2 млн выделил фонд The Howard G. Buffett Foundation для закупки полного перечня поврежденного оборудования в новом корпусе "Охматдета" (средства поступят в виде оборудования); $1 млн поступит от правительства Литвы, 100 млн грн выделило правительство Украины.
Минздрав уточняет, что тендер, который вызвал общественный резонанс, был проведен фондом "Охматдет - здоровое детство". Этот тендер касался текущего ремонта под тот объем работ, на которые уже был составлен дефектный акт в рамках суммы, собранной на счету фонда.
"Результаты этого тендера были отменены, ни одного договора подписано не было. Ситуация с проведенным тендером касается только денег, собранных этим фондом, который проверит сбор средств самостоятельно", - подчеркнули в Минздраве.
Ведомство уточняет, что средства, собранные больницей, UNITED24, фондом The Howard G. Buffett Foundation и правительствами Литвы и Украины "никоим образом не фигурировали в проведенном тендере".
Минздрав напоминает, что средства, собранные на счетах фонда для восстановления клиники, будут переведены на счет больницы.
Для проведения работ по восстановлению поврежденного корпуса будет проведен новый тендер на Prozorro, до конца недели будет создан совет по восстановлению "Охматдета", который определит основные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет отобран подрядчик.
Напомним:
В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.
В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.
5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор.
Экономическая правда