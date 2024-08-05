Продажи электрокаров в Германии упали почти на 40%

Количество новых регистраций электрокаров в Германии существенно упало, а производители автомобилей сокращают производство, поскольку спрос на электромобили разочаровывает.

Об этом сообщает Bloomberg.

На крупнейшем автомобильном рынке Европы количество регистраций автомобилей на аккумуляторных батареях упало на 37% до 30 762 единиц по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что это самое большое падение с декабря, когда правительство Германии внезапно отменило субсидии на электромобили. Продажи автомобилей без розетки выросли на 7%.

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Широкое замедление темпов развития электромобилей по всей Европе, где были отменены стимулы, приводит к тому, что автопроизводители, такие как Volkswagen AG, не могут выполнить свои производственные планы, а общий переход на электромобили пробуксовывает.

Состоятельные и экологически сознательные покупатели более или менее исчерпали свой потенциал, а нехватка доступных моделей аккумуляторов вытесняет с рынка массового потребителя.

Доля продаж электромобилей от общего количества проданных авто в Германии в июле упала до чуть менее 13% с 20% годом ранее, в то время, когда автопроизводители ожидали быстрого роста спроса на транспортные средства, работающие от аккумуляторов.

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Напомним:

Страны-члены ЕС, вероятно, поддержат введение предложенных тарифов на китайские электромобили в ноябре.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.