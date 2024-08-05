Трудоустройство ветеранов станет проще: запущена е-карта вакансий

На веб-платформе е-Ветеран появится карта вакансий на государственной службе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Министерство ветеранов запускает проект по трудоустройству ветеранов и ветеранок на госслужбе - е-Карту вакансий.

Сообщается, что целью проекта является облегчение ветеранам и ветеранкам процесса поиска работы и содействие их трудоустройству на государственную службу.

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Е-карта вакансий визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.

Во вкладке "Таблица" пользователи могут выбрать для себя вакансии в разных регионах страны, а также получить подробную информацию о функциональных обязанностях, требования к кандидатам, уровень заработной платы и контакты для обратной связи.

Сейчас более 17% штата Министерства ветеранов - это ветераны и ветеранки, члены их семей и семей погибших, действующих военнослужащих, бывшие военнопленные.

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В сообщении добавляют, что сейчас на е-Карте размещено 170 вакансий, которые обновляются каждый час.

Напомним:

Министерство по делам ветеранов Украины распределило субвенций на выплату денежной компенсации для приобретения жилья по трем бюджетным программам в объеме 5,7 миллиардов гривен, предусмотренных на 2024 год.