Минэкономики сообщило, как простимулировало индустриальные парки
Ощадбанк стал третьим государственным банком, который присоединился к программе "Государственное стимулирование создания индустриальных парков".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Согласно сообщению, инициаторы и управляющие компании индустриальных парков могут уже подавать заявки в Ощадбанк для получения государственной поддержки по двум ключевым направлениям.
Первое предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи для развития инфраструктуры индустриальных парков.
Это включает, в частности строительство дорог, прокладку линий связи и обеспечение поставок газа, воды и электроэнергии.
Второе направление предусматривает компенсацию расходов на подключение к инженерно-транспортным сетям, в частности электрических.
Это позволит уменьшить финансовую нагрузку на инициаторов проектов и ускорить ввод парков в эксплуатацию. На период военного положения компенсация касается только подключения к электросетям.
Ранее аналогичные договоры были подписаны с Укрэксимбанком и Укргазбанком.
Напомним:
В государственном бюджете предусмотрен 1 млрд гривен на стимулирование создания индустриальных парков.
Предоставление средств происходит на безвозвратной основе (50% сметной стоимости) управляющим компаниям индустриальных парков для обустройства или строительства инженерно-транспортной инфраструктуры, а также возмещения 50% стоимости присоединения к электрическим сетям.
Управляющие компании индустриальных парков с деоккупированных территорий смогут реализовывать проекты в софинансировании 80 на 20.
Количество работающих индустриальных парков (ИП) в Украине до конца 2024 года может увеличиться как минимум до 20 (на сегодня уже работают 15), а в 2025 году их может работать не менее 30.
Сейчас в Реестр индустриальных парков внесено 86 парков, в частности в 2024 году - 18.
Индустриальные парки могут получить до 150 млн господдержки на развитие инфраструктуры.
Экономическая правда