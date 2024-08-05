Банк "плохих активов": Гетманцев предлагает разобраться с проблемными кредитами

Для урегулирования проблемной задолженности неработающих банковских кредитов (NPL) глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предлагает создать банк "плохих активов" (bad bank).

Об этом Гетманцев написал в Telegram

По его словам, несмотря на все предостережения, за последние 30 лет в мире накоплен значительный положительный опыт функционирования таких учреждений (как реакция на банковские кризисы в начале 90-х, азиатский финансовый кризис в конце 90-х, мировой финансовый кризис 2008 г.).

"Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно при дополнительном участии доноров.

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Его основная миссия - взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами, в том числе обеспечивать их продажу, секьюритизацию, восстановление их стоимости, добиваться компенсаций за разрушенные активы за счет централизованных исков против России и т.д.", - написал Гетманцев.

По его словам, это бы разгрузило обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило восстановление кредитования.

Напомним:

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Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 года составляла 34,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года.

В то же время, несмотря на все усилия, восстановление платежеспособности должников остается редкостью.

Экономическая правда