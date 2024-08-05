"Новая почта" на 17% увеличила количество доставленных посылок и грузов

В течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов - на 17% больше, чем за первое полугодие 2023-го.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Чистый доход "Новой почты" в первом полугодии 2024 года вырос на 20% - до 20 млрд грн. При этом чистая прибыль уменьшилась на 38% - до 1,49 млрд грн.

За первые шесть месяцев года группа Nova уплатила 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственный бюджеты - на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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С начала года компания вложила 3,6 млрд грн капитальных инвестиций - на 47% больше, чем за январь-июнь 2023-го. До конца года "Новая почта" планирует инвестировать в развитие более 8 млрд грн.

Напомним:

"Новая почта" увеличила неконсолидированный чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20,1% - до 20,12 млрд грн, однако чистая прибыль компании уменьшилась на 38,1% - до 1,49 млрд грн.

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Компания "Нова Пошта" с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс до 30,1 тыс точек сервиса.

Новая почта вышла на рынок 14 страны мира - Франции и открыла свое сотое отделение за рубежом - в курортном городе Ницца

Экономическая правда.