В России существенно выросли цены на проезд в плацкартных вагонах

Поездки по России продолжают дорожать, одновременно с ростом цен на авиабилеты резко подорожал проезд на железнодорожном транспорте.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times со ссылкой на "Ведомости".

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2024 года стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования выросла на 23% - до 287 руб. в расчете на 100 км пути.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда за тот же период увеличилась на 17% - до 401 руб.

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Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% - до 438 руб., а в фирменном - на 16% - до 595 руб.

Напомним:

Центральный банк России 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

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"Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики", - говорилось в сообщении Центробанка.

Годовая инфляция в РФ увеличилась с 8,6% в июне до 9,0% по состоянию на 22 июля.

По новому прогнозу, по итогам года инфляция в России составит 6,5-7,0%, а не 4,3-4,8%.

Экономическая правда