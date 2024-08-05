В Минобороны утверждают, что исключили политическое влияние на закупки для ВСУ 

Архитектура закупок для Вооруженных сил Украины в корне изменилась за последние полгода, в рамках новой системы удалось полностью избежать политического влияния на процесс реализации закупок.

Об этом заявил руководитель департамента политики закупок Министерства обороны Украины Глеб Каневский, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что архитектура закупок изменилась за последние полгода, и изменения произошли в соответствии с практиками НАТО.

"Министерство обороны Украины, которое ранее планировало, организовывало закупки, контролировало качество поставленного товара, теперь разделило эти функции. Отныне Министерство обороны Украины лишь устанавливает правила, по которым осуществляют оборонные закупки время военного положения, занимается планированием вместе с Генеральным штабом и Командованием сил логистики, обеспечивает контроль качества", - сказал он.

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Каневский напомнил, что сейчас закупки осуществляют профессиональные агентства: "Государственный оператор тыла" и "Агентство оборонных закупок", которые имеют форму государственных предприятий и не зависят от бюрократических процедур Министерства обороны.

Он добавил, что в НАТО также есть агентство, которое называется NATO Support and Procurement Agency (NSPA), осуществляющее закупки оружия и тыловых товаров для войск более чем из 30 стран - членов Альянса.

Руководитель департамента подчеркнул, что благодаря новой архитектуре Минобороны удалось полностью избежать политического влияния на процесс реализации закупок.

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"Министерство обороны только устанавливает правила игры, но не может влиять на ход закупок агентствами, что является фактически предохранителем от любого влияния. То есть влияние чиновников, политиков на агентства, которые оперируют сейчас бюджетом обороны закупок, превентивно остановлено через новую архитектуру", - сказал Каневский.

Кроме того, по его словам, Минобороны удалось за полгода достичь открытости, и хотя продолжается полномасштабная война, команда ведомства придерживается позиции, что все то, что можно купить через Prozorro, надо покупать там.

Поэтому, как отметил Каневский, 100% закупок тылового обеспечения можно увидеть в Prozorro, как конкурентные, так и те, что осуществляются по прямым договорам.

Напомним:

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты со 102 отечественными поставщиками, из которых 45% - это производители БПЛА.

Экономическая правда