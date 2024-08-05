Газ в Европе упал вслед за снижением мировых финансовых рынков
Понедельник, 5 августа 2024, 13:41 -
Европейские цены на природный газ упали после "распродажи" на финансовых рынках, которая возникла из-за растущих экономических проблем.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Фьючерсы упали на 3,8% до 35,24 евро за мегаватт-час. Базовые европейские фьючерсы на выбросы углерода на декабрь упали на 3,9% на ICE Endex, что является самым большим падением с 13 мая.
Мировые акции упали на признаках того, что экономика США находится на грани скорого ухудшения, что также толкает нефтяные контракты вниз.
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Цены на нефть продолжили падать, поскольку рынок опасается кризиса в крупнейшем потребителе нефти в США.
Утро понедельника началось с падения рынка акций Японии и реакции мировых котировок на торги в Азии.
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Экономическая правда.
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