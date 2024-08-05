На Национальное военное кладбище планируют потратить 1,76 млрд 

Эскизный проект кладбища сделал днепропетровский архитектор Сергей Дербин

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" Минветеранов 1 августа по результатам тендера сообщило о намерении заключить соглашение с Консорциумом "Билдинг ЮА" о строительных работах стоимостью 1,76 млрд грн.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро".

До конца 2025 года должны выполнить первую очередь строительства Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

По проекту, первая очередь включает секторы захоронений, две колумбарные стены, центральную площадь, административное и хозяйственное здания, здание охраны, котельную, автостоянки, инженерные сети и тому подобное.

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В итоговой ведомости ресурсов наибольшая сумма 312 млн грн приходится на различные изделия из натурального камня серого цвета вулканического происхождения.

Вероятно, речь идет о граните. Хотя в последнее время шла публичная дискуссия по выбору для кладбища камня "песчаник".

По данным издания, цены многих идентифицированных стройматериалов преимущественно рыночные.

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Киевский консорциум "Билдинг ЮА" был создан 4 июля 2024 года, то есть через один день после объявления нынешнего тендера. 80% в консорциуме принадлежит одесской фирме ООО "Евроэлитстрой". По 10 процентов принадлежат ООО "Акам" (производитель гранита) и ЧАО "Броварское дорожно-строительное управление № 50" (асфальтные работы).

Директором консорциума и одесской фирмы "Евроэлитстрой" является Сергей Саушин. Владельцами фирмы являются одесситы Александр Исаев и Наталья Побережец.

По данным системы "YouControl", до 2018 года доля Натальи Побережец в фирме принадлежала одесситу Михаилу Горшкову.

Еще Побережец владеет ООО "Будвижн". До 2022 года оно под названием "БРК Трансальянс" принадлежало Святославу Пузняку. В 2016-2019 годах Пузняк руководил ООО "Трансальянсгруп", учредителями которого были Эрадзе Гиули из Грузии, Сергей Данилевский и Георгий Биркадзе (представитель Офиса президента, который информировал координатора "Большого строительства" Юрия Голика о ходе уголовного производства НАБУ относительно хищений на "Большом строительстве").

Экономическая правда