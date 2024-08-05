Украинская IТ-компания Intellias поглотила британскую консалтинговую фирму

Одна из крупнейших сервисных IT-компаний Intellias, разрабатывающая программное обеспечение на заказ, приобрела британскую NorthLink Digital, которая занимается IT-консалтингом.

Об этом ЭП сообщила пресс-служба Intellias.

Украинская сервисная IT-компания Intellias объявила о приобретении NorthLink Digital, британской IT-компании, специализирующейся на консалтинге и технологических решениях в сфере финансовых услуг и страхования (FS&I).

NorthLink Digital сосредотачивается на банковских операциях, платежных системах, рынках капитала, страховании и кредитовании.

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Соглашение позволит компании расширить линейку услуг и сервисов в сфере FS&I, а также усилит присутствие компании на рынке Великобритании, говорится в пресс-релизе.

Среди клиентов Intellias в этой области - швейцарская банковская группа Swissquote, платежное приложение NabyPay, Resolute Asset Management и платформа финансирования FinCompare.

Экономическая правда.

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