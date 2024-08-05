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Некоторые рейсы УЗ все еще задерживаются из-за обстрелов инфраструктуры накануне

Понедельник, 5 августа 2024, 10:42 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" продолжает оправляться от последствий обстрела россиян железнодорожной инфраструктуры на Полтавщине: по состоянию на утро сообщалось о 4 задержках поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из-за обстрелов инфраструктуры на Полтавщине в воскресенье несколько поездов до сих пор задерживаются. По данным на 08:00 утра, от графика отклонялись четыре рейса:

  • №104/103 Львов - Краматорск (+5:10)
  • №22/21 Львов - Харьков (+5:10)
  • №2/1 Ивано-Франковск - Харьков (+2:35)
  • №202/201 Ворохта - Харьков (+2:35)

Рейсы №64/63 Львов - Харьков и №112/111 Львов - Изюм ночью вернулись в график, пишет компания.

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Напомним:

Ранее, в результате российского обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.

Укрзализныця железная дорога
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