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Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро после выходных

Понедельник, 5 августа 2024, 10:15 - Артур Крыжный

По состоянию на 5 августа Национальный банк снизил курс гривны к доллару на 9 копеек, евро - на 24 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,22 грн, евро - 44,64 грн (на 31 июля доллар - 41,13 грн, евро - 44,40 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,38 - 41,48 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 41,05 - 41,55 грн (курс на 4 августа - 41,00 - 41,59 грн);
  • Евро - 44,50 - 45,20 грн (курс на 4 августа - 44,50 - 45,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
  • Ощадбанк - 41,05 - 41,75 грн;
  • Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
  • ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар.

Экономическая правда.

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