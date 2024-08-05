Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро после выходных
Понедельник, 5 августа 2024, 10:15 -
По состоянию на 5 августа Национальный банк снизил курс гривны к доллару на 9 копеек, евро - на 24 копейки.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,22 грн, евро - 44,64 грн (на 31 июля доллар - 41,13 грн, евро - 44,40 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,38 - 41,48 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,00 - 45,25 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 41,05 - 41,55 грн (курс на 4 августа - 41,00 - 41,59 грн);
- Евро - 44,50 - 45,20 грн (курс на 4 августа - 44,50 - 45,15 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,90 - 41,50 грн;
- Ощадбанк - 41,05 - 41,75 грн;
- Укрсиббанк - 40,90 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,10 - 41,60 грн;
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар.
Экономическая правда.
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