Индия планирует ужесточить ограничения рекламы алкоголя - Reuters

Getty Images

Индия, где запрещена прямая реклама алкогольных напитков, собирается объявить о введении радикальных правил, которые будут запрещать даже косвенную рекламу и спонсорство мероприятий.

Об этом сообщает Reuters.

Косвенная реклама алкоголя часто обходит запрет, якобы показывая менее желательные товары, такие как вода, музыкальные компакт-диски или стеклянная посуда, украшенная логотипами и оттенками, связанными с их ключевым продуктом, и часто рекламируется популярными кинозвездами Болливуда.

Например, пивоваренная компания Carlsberg продвигает свою питьевую воду Tuborg в Индии с помощью рекламы, в которой изображены кинозвезды на танцевальной вечеринке на крыше, а слоган "Tilt Your World", перекликающийся с рекламой пива в других местах, украшает сообщение: "Пей ответственно".

Реклама:

Теперь реклама такого типа может привести к штрафам для компаний и запрету для знаменитостей, которые поддерживают рекламу табака и алкоголя, считающуюся обманчивой, по словам высшего государственного служащего по делам защиты прав потребителей, о проекте правил, о котором впервые сообщает Reuters.

Новые меры могут заставить такие компании, как Carlsberg, Pernod Ricard и Diageo, перекроить маркетинговые кампании.

Индия восьмой рынок алкоголя в мире по объемам, годовой доход, по оценкам Euromonitor, составляет 45 миллиардов долларов США.

Реклама:

Новые правила предусматривают "запрет на участие в косвенной рекламе", которая распространяется на спонсорство и рекламу продуктов, которые рассматриваются как "расширение бренда" и имеют общие характеристики с алкогольным брендом, говорится в проекте.

Штрафные санкции по новым правилам основываются на законе о защите прав потребителей и предусматривают штрафы для производителей и спонсоров в размере до 5 миллионов рупий (60 000 долл), тогда как промоутерам грозит запрет на спонсорство на срок от одного до трех лет.

Экономическая правда