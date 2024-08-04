Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются

Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: По данным ведомства, были повреждены пути, контактная сеть, опоры и тому подобное.

Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

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Жертв и пострадавших нет.

Железнодорожники рекомендуют проверять графики поездов на сайте УЗ.

Украинская правда

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