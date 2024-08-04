Все разделы
Укр / Рус

Россияне повредили железную дорогу на Полтавщине: поезда задерживаются

Воскресенье, 4 августа 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

Ночью в результате российского обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд поездов Харьковского направления изменил маршруты, поэтому они следуют с существенными задержками.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: По данным ведомства, были повреждены пути, контактная сеть, опоры и тому подобное.

Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение.

Реклама:

Жертв и пострадавших нет.

Железнодорожники рекомендуют проверять графики поездов на сайте УЗ.

Украинская правда

Реклама:
Укрзализныця война Россия
Реклама:
Материалы по теме
Укрзализныце советуют изменить условия тендеров - жалуются банкиры 1 августа 2024, 17:33
Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктуре "Укрзализныци" 1 августа 2024, 10:41
"Укрзализныця" вводит верификацию через "Дію" для некоторых международных рейсов 31 июля 2024, 16:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте