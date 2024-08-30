Счетная палата выявила нарушения в использовании 3 миллиардов для закупки дронов

В ходе аудита Счетной палаты установлено, что 3,36 миллиарда грн, выделенных на закупку беспилотных систем, было использовано с нарушением нормативно-правовых актов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

"Установлено, что из выделенных на закупку беспилотных систем средств использовано с нарушением нормативно-правовых актов 3,36 млрд грн, в том числе с несоблюдением собственных распорядительных документов - 0,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Одной из причин такой ситуации является несовершенство законодательства, регулирующего деятельность Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также ее Департамента обеспечения в сфере закупок беспилотников.

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Аудит также выявил риск приобретения беспилотных систем по завышенным ценам из-за использования "прямых" договоров без проведения конкурентных процедур. Отменить такую закупку возможно только через дополнительные судебные экспертизы.

Напомним:

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 256 от 24 марта 2023 года, предусматривающие совершенствование порядка закупок беспилотных систем.

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Экономическая правда.