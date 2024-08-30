Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА
Пятница, 30 августа 2024, 09:16 -
Российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Марганецкой общине Днепропетровской области, за ночь над регионом сбили 4 "Шахеда".
Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь Лысака: "4 "Шахеда" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие".
Детали: Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой общине.
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По словам представителей власти, люди не пострадали.
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