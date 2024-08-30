Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты повредили предприятие на Днепропетровщине – ОВА

Пятница, 30 августа 2024, 09:16 - Алексей Артемчук, Вячеслав Черкашин, Украинская правда

Российские оккупанты повредили промышленное предприятие в Марганецкой общине Днепропетровской области, за ночь над регионом сбили 4 "Шахеда".

Источник: глава ОВА Сергей Лысак, глава облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лысака: "4 "Шахеда" сбили над областью защитники этой ночью. Продолжались атаки на Никопольщину. Враг бил из тяжелой артиллерии, применял дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. А еще обстреливал из РСЗО "Град". Под ударом были Никополь и Марганецкая община. Повреждено предприятие".

Детали: Лукашук уточнил, что промышленное предприятие повредили в Марганецкой общине.

Реклама:

По словам представителей власти, люди не пострадали.

Украинская правда

Россия война бизнес
Реклама:
Материалы по теме
Прибыли российского бизнеса упали в 4 раза - Росстат 29 августа 2024, 19:29
Крупнейший государственный банк Турции перестал открывать счета в рублях 29 августа 2024, 17:05
Российский центробанк прогнозирует падение импорта в 2024 году: причины 29 августа 2024, 16:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте