Заявление Венгрии о "ненадежной" для транзита нефти Хорватии возмутило Загреб

Заявление главы МИД Венгрии, что Хорватия – ненадежная для транзита нефти страна, вызвало возмущение в Загребе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Европейская комиссия предложила Венгрии и Словакии использовать свободные мощности адриатического трубопровода JANAF в Хорватии для поставки нефти в обе страны происхождением не из России.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг это предложение, заявив, что "Хорватия просто не является надежной страной для транзита".

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"Это политически глубоко оскорбительное заявление, которое мы не ожидали услышать от представителя страны, на недоброжелательные шаги которой мы уже давно реагируем крайне сдержанно и умеренно", – заявил министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман.

Словакия, чей венгерский нефтеперерабатывающий завод Slovnaft уже получает часть нефти через JANAF, заявила в пятницу, что получила письмо от хорватского правительства с предложением обеспечить поставки.

"Но по какой цене? В каком объеме? Этого сегодня никто не знает", – заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

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Словакия, как и Венгрия, хочет, чтобы Еврокомиссия заставила Украину полностью восстановить потоки нефти из России, но, по словам Бланара, она также будет искать другое решение, если Еврокомиссия не будет действовать.

Несмотря на длительные переговоры по тарифам на транзит, хорватской JANAF и венгерской MOL удалось подписать годовой контракт в мае 2023 года на транспортировку и хранение 2,9 млн тонн нефти по Адриатическому трубопроводу до венгерских и словацких нефтеперерабатывающих заводов MOL.

В пятницу Венгрия также пожаловалась на то, что Хорватия не инвестировала в наращивание мощностей и никогда не подтверждала цифру, которую она назвала для максимальной транзитной мощности своего трубопровода.

В своем заявлении компания JANAF отвергла эти обвинения, заявив, что она постоянно инвестирует в свою транспортно-хранящую систему.

Компания заявила, что вместе с MOL протестировала свои транспортные мощности на участке в направлении Венгрии и доказала, что может транспортировать 1,2 млн тонн сырой нефти ежемесячно.

"Абсолютно не соответствует действительности информация о том, что JANAF повышал свои тарифы в течение последних трех лет", – отвергли также в компании обвинения Венгрии.

Еврокомиссия накануне заявила, что еще продолжает выяснять ситуацию с поставками нефти в Венгрию и Словакию после остановки Украиной транзита нефти российского "Лукойла", однако на данном этапене увидела влияния этого решения на объемы поставок нефти.

Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность, и инициировали обсуждение в Еврокомиссии.

Европейская правда