Львовский бизнесмен покупает известного производителя минеральной воды

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Воды Поляны" львовского бизнесмена Александра Свищова купить долю в уставном капитале МПП "Алекс", ООО "Аква Алекс" и ООО "Закарпаткурортминводы".

Такое решение регулятор принял на своем заседании 29 августа, пишет Liga.net.

Все три компании, которые покупает Свищов, зарегистрированы в селе Поляна возле Мукачево на Закарпатье и занимаются производством минеральной воды. В их линейке "Лужанская", "Поляна Квасова-8", "Шаянская", "Поляна Купель-5", "Вершина" и другие.

Конечные бенефициары закарпатских компаний - Андрей Петевка (сын народного депутата, бывшего мэра Мукачево Василия Петевки) и закарпатский бизнесмен Василий Попп.

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Александр Свищов - львовский предприниматель, бизнес-партнер Григория Козловского и экс-владелец Винниковской табачной фабрики. Ключевые лица группы компаний семьи Свищевых - Александр Свищов и его сын Виталий, депутат Львовского горсовета 7-8-го созывов. Группа занимается недвижимостью, ей принадлежит спортивно-развлекательный комплекс Leoland на ул. Мельника во Львове, где раньше был дворец спорта "Украина".

Напомним:

В ноябре прошлого года Александр Свищов и основатель компании Dragon Capital Томаш Фиала планировали вместе приобрести производителя минеральных вод в Трускавце Львовской области.

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