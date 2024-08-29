Профильный комитет поддержал освобождение "Национального кэшбека" от НДФЛ

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению законопроект о налогообложении кэшбека.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению правительственный законопроект №11400 по налогообложению кэшбека в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кэшбека на приобретение товаров украинского производства.

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Согласно документу, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

Напомним:

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

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Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".