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Профильный комитет поддержал освобождение "Национального кэшбека" от НДФЛ

Четверг, 29 августа 2024, 15:01 - Алексей Артемчук

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению законопроект о налогообложении кэшбека. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал к первому чтению правительственный законопроект №11400 по налогообложению кэшбека в рамках экономической платформы "Сделано в Украине". 

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс для внедрения программы кэшбека на приобретение товаров украинского производства.

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Согласно документу, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта "Сделано в Украине".

Напомним:

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія. 

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Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".

налоги
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