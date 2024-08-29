Цена на нефть стабильна не смотря на проблемы с поставками из Ливии

Цены на нефть стабилизировались, после двух сессий падения, поскольку опасения относительно поставок из Ливии вернулись в центр внимания.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 7 центов, или на 0,09%, до 78,58 долл за баррель к 08:12 по Гринвичу, в то время, как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 1 цент, или на 0,01%, до 74,51 долл.

Оба контракта потеряли более 1% в среду после того, как данные показали, что запасы нефти в США упали на 846 тыс баррелей до 425,2 млн баррелей на прошлой неделе, что не соответствует ожиданиям аналитиков в опросе Reuters относительно снижения на 2,3 млн баррелей.

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Сообщается, что проблемы с поставками из Ливии на фоне растущих геополитических опасений будут держать нефтяные рынки в напряжении и, вероятно, ограничат падение цен.

Некоторые нефтяные месторождения в Ливии остановили добычу на фоне борьбы за контроль над центральным банком, причем одна консалтинговая компания оценивает перебои с добычей от 900 тыс до 1 млн баррелей в сутки в течение нескольких недель.

Напомним:

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Цены на нефть приостановили свой недавний рост, снизившись во вторник после роста более чем на 7% за предыдущие три сессии на фоне опасений относительно потенциального закрытия ливийских нефтяных месторождений.