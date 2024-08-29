Основателя фонда Help Ukraine обвиняют в хищении средств для беженцев из Украины

Прокуратура Праги предъявила обвинение основателю чешского фонда Help Ukraine Владимиру Гергелю в хищении субсидий, предназначенных на реализацию программ по интеграции украинских беженцев.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет Укринформ.

Отмечается, что фонд Help Ukraine получил целевую дотацию от Министерства образования Чехии в размере 20 миллионов крон (800 тысяч евро), которые должны были быть использованы для обеспечения работы общественного центра в пражском районе Розтили.

"В данном случае прокурор предъявил обвинение одному человеку за действия, которые были квалифицированы как мошенничество с субсидиями", - сказал пресс-секретарь прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

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Центр по интеграции украинских детей и их родителей был открыт в апреле 2022 года. Перечисленные образовательным ведомством Чехии средства предназначались, в частности, на обучение беженцев чешскому языку. Условием получения дотации было обеспечение бесплатного посещения детьми занятий.

В то же время фонд взимал плату с украинских беженцев и не платил зарплату собственным сотрудникам.

По данным Чешского телевидения, после получения фондом первой части министерской дотации Гергель перечислил около 2 миллионов чешских крон на счет своей матери.

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Позже со счета фонда были сняты еще 6 миллионов чешских крон наличными и одновременно внесены 8 миллионов крон на приобретение квартиры в пражском районе Браник.

В Чехии находятся более полумиллиона украинцев, 380 тысяч из которых прибыли в страну с начала развязанной Россией полномасштабной войны.

Напомним:

Большинство депутатов парламента Нидерландов призывают правительство помочь муниципалитетам собирать финансовые взносы от работающих украинцев за их убежище - соответствующая норма вступила в силу с 1 июля, но на практике часто не выполняется.