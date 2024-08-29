Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро подешевели

По состоянию на 29 августа официальный курс доллара от НБУ уменьшился на 5 копеек, евро - на 23 копейки.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,25 грн, евро - 45,87 грн (на 28 августа доллар - 41,30 грн, евро - 46,10 грн).

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,38 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,93 - 46,12 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,50 грн (курс на 28 августа - 41,11 - 41,60 грн);

Евро - 45,65 - 46,25 грн (курс на 28 августа - 45,85 - 46,40 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,65 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;

Райффайзен - 41,05 - 41,39 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

Экономическая правда.