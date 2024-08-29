Силы обороны ударили по двум нефтебазам на территории России - Генштаб

У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах на території Росії – уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння".

Деталі: Повідомляється, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ", – повідомили у Генштабі.

Деталі: Інформація про наслідки ураження наразі уточнюється.

Чому це важливо: Нафтобаза "Зеніт", що в Кіровській області РФ, розташована за 1500 км від кордону України.

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Передісторія:

Раніше російські Telegram-канали і російська влада повідомили, що у ніч на 28 серпня у Ростовській області РФ після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах. За попередньою інформацією, горів комбінат "Атлас" Росрезерву. Трьома тижнями раніше (3 серпня) склад паливно-мастильних матеріалів на території Комбінату "Атлас" у Ростовській області РФ уразили за допомогою дронів бійці ГУР МОУ.

У ніч на 28 серпня у Россошанському районі Воронезької області РФ після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів. Місцева влада прийняла рішення евакуювати людей з двох населених пунктів.

Джерела УП в ГУР повідомляли, що нафтобазу у Ростовській області РФ уразили в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва.

Украинская правда.