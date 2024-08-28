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"Укрзализныця" показала, как строят евроколею Чоп-Ужгород

Среда, 28 августа 2024, 20:18 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке 22 километров железнодорожного пути евростандарта на участке Чоп-Ужгород.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Компания на участке Чоп - Ужгород начала комплекс работ по подготовке земельного полотна к укладке евроколеи 1435 мм. Для этого участка железнодорожники сейчас собирают на собственных мощностях рельсошпальную решетку", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что продолжается ремонт искусственных сооружений, расположенных вдоль участка. Ранее железнодорожники выполнили комплекс подготовительных работ.

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В частности, проведена зачистка места строительства от поросли, кустарников, завершен текущий ремонт пути №2 станции Струмковка для движения железнодорожно-строительной техники.

Проектом предусмотрено строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта и реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения.

Кроме того, планируется оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

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Реализация проекта идет по графику и будет завершена до июля 2025 года.

Экономическая правда.

Укрзализныця
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