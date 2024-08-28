Суд освободил Павла Дурова из-под стражи, но есть нюанс
Суд завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинения.
Об этом сообщает французское издание BFMTV.
По информации BFMTV, следственный судья завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения первого допроса и возможного предъявления обвинения.
После почти четырех дней содержания под стражей Павел Дуров, основатель Telegram, был наконец передан в суд 28 августа, сообщает BFMTV, подтверждая информацию AFP.
Он был задержан в субботу, 24 августа, после приземления самолета в Ле-Бурже. Он попал под следствие из-за недостаточной модерации в мессенджере, который имеет около миллиарда пользователей во всем мире.
Издание напоминает, что его задержали из-за недостаточного сотрудничества платформы с властями во время расследований, касающихся незаконного контента.
С почти миллиардом пользователей по всему миру, Telegram также выполняет функцию социальной сети благодаря публичным каналам, которые могут иметь сотни тысяч подписчиков.
Читайте также: Телеграмма в Париж. За что задержали Павла Дурова
Напомним:
Французские правоохранители выдвинули Дурову обвинения в 12 преступлениях в Telegram.
Макрон заверил, что решение о задержании основателя Telegram Дурова не является политическим.
Toncoin обвалился и потерял 2,7 миллиарда капитализации после новостей об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Экономическая правда.