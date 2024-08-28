Прибыль китайского гиганта BYD выросла, несмотря на спад спроса внутри страны

BYD активно выходит за границу и наращивает прибыль, прибыль компании выросла до почти 2 млрд долл в 1 полугодии 2024 года, на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке.

Об этом сообщает The Wall Street Jornal.

Чистая прибыль BYD в первом полугодии выросла благодаря увеличению продаж электромобилей, несмотря на слабый спрос на крупнейшем автомобильном рынке мира.

Чистая прибыль компании выросла на 24% до 13,63 млрд юаней, что эквивалентно 1,91 млрд долл, в первом полугодии 2024 года по сравнению с предыдущим годом.

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Выручка выросла на 16% до 301,13 млрд юаней благодаря высоким продажам моделей электромобилей, несмотря на замедление спроса на автомобили в Китае.

Сообщается, что BYD заявила, что ее валовая маржа прибыли увеличилась до 20,0% с 18,3% годом ранее благодаря укреплению бизнеса электромобилей. Компания является одним из немногих китайских производителей электромобилей, которые сообщили о двузначной валовой марже за второй квартал. Li Auto сообщила о валовой рентабельности в 19,5% за этот период, тогда как лидер электромобилей Tesla показала валовую рентабельность в 14,6%.

Во втором квартале компания поставила 426 тыс полностью электрических автомобилей, что на 21% больше, чем годом ранее. Конкурент Tesla продала 444 тыс единиц за этот период, сохранив свою позицию ведущего мирового продавца электромобилей. Китайский автопроизводитель ненадолго обогнал Tesla в продажах аккумуляторных электромобилей в четвертом квартале прошлого года.

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Отмечается, что BYD и другие крупные китайские производители электромобилей агрессивно расширяют свое присутствие за рубежом на фоне продолжающейся ценовой войны на переполненном внутреннем рынке и усиления тарифного давления со стороны основных торговых партнеров.

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Напомним:

Китайская компания BYD будет использовать передовую систему автономного вождения Huawei во внедорожных электромобилях.

Uber объявил о партнерстве с китайским брендом электрокаров BYD. Соглашение направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

В июне китайские бренды захватили 11% европейского рынка электромобилей, зафиксировав рекордное количество регистраций.