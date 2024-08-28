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Минобороны разрабатывает новые сухпайки для военных: что учтут

Среда, 28 августа 2024, 14:15 - Виктор Волокита , Украинская правда

Министерство обороны планирует до конца года расширить ассортимент сухпайков для украинских военнослужащих, учитывая их религиозные, медицинские и этические потребности.

Источник: Минобороны

Дословно: "В рамках этой инициативы планируется значительное расширение ассортимента сухпайков, что позволит обеспечить военных большим разнообразием продуктов, в частности растительными, кошерными и халяльными наборами.

Новые сухпайки станут доступными военнослужащим с декабря 2024 года, когда завершится процесс разработки и утверждения ассортимента".

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Детали: Сообщается, что госоператор тыла совместно с Минобороны уже провели консультации с представителями Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, исламских и иудейских общин, а также общественных организаций "Каждое животное" и UAnimals, которые работают в сфере защиты прав животных, и представителями рынка.

Поэтому до конца 2024 года в ассортименте бойцов появятся кошерные, халяльные и растительные наборы.

Украинская правда

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Минобороны
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