Энергогиганты КНР получают сверхприбыли от добычи, но теряют на переработке

Большие нефтяные и газовые компании Китая получают значительные прибыли от добычи ископаемого топлива, но ситуация меняется, когда речь идет о переработке и продаже добытых ресурсов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост международных цен на нефть и увеличение объемов добычи привели к значительному росту чистой прибыли компаний PetroChina Co. и Cnooc Ltd. на этой неделе, а также к улучшению финансовых показателей Sinopec, компании, которая больше полагается на доходы от переработки нефти.

Это свидетельствует о том, что эти три крупные компании получают выгоды от политики Пекина, которая требует сокращения импорта нефти путем увеличения собственной добычи нефти и газа.

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Однако потери они несут в сфере переработки и сбыта топлива, а также в производстве химических веществ из нефти. Причиной этого является замедление китайской экономики и усилия по декарбонизации - факторы, которые могут в конечном итоге подорвать основной источник их прибыли, а именно высокие цены на нефть.

Cnooc, последняя из трех компаний, отчитывающаяся о финансовых результатах за первое полугодие и больше всего зависящая от добычи, сообщила в среду об увеличении чистой прибыли на 25% до почти 80 миллиардов юаней (11 миллиардов долларов).

Это произошло после рекордной прибыли PetroChina в размере почти 90 миллиардов юаней, что на 4% больше, чем в прошлом году. Sinopec достигла более скромного роста, менее чем на 2%.

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Обе компании, PetroChina и Sinopec, описали более сложную ситуацию для своих перерабатывающих подразделений, которые зафиксировали снижение операционной прибыли примерно на 40% в первой половине года.

Нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с избытком мощностей по сравнению со спросом. Накопленные убытки за год ухудшились до почти 19 миллиардов юаней в июле, что сделало этот сектор худшим в китайской промышленной экономике.

Однако и PetroChina, и Sinopec заявили инвесторам, что ожидают улучшения ситуации с восстановлением экономики. На брифинге в Гонконге в среду вице-президент PetroChina Ли Жусинь отметил, что ограничения производственных мощностей, введенные правительством, и ожидаемые изменения в ценообразовании на топливо и потребительских налогах принесут пользу оптовым продавцам, что будет способствовать более оптимистичному прогнозу на вторую половину года.

Однако отрасль сталкивается с серьезными вызовами. Обе компании подчеркнули слабость рынка дизельного топлива, которое обеспечивает значительную часть строительной деятельности в Китае. Это свидетельствует о худшем состоянии экономики из-за затянувшегося кризиса на рынке недвижимости.

Бензин, который составляет примерно четверть потребления нефти в Китае, также имеет проблемы из-за быстрого внедрения электромобилей и популярности высокоскоростных железных дорог. Что касается нефтехимической продукции, то расширение производственных мощностей на фоне замедления экономики создало избыток, который будет сохраняться еще много месяцев.

Экономическая правда.