АРМА удалось продать российские агрохимикаты: была дополнительная сложность

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало более 35,5 тысячи литров агрохимикатов российского производства за почти 5,5 млн гривен.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, первые попытки продаж не увенчались успехом из-за отсутствия участников торгов, что было связано с особенностями рынка и спецификой самих активов.

Дополнительную сложность создавало то, что срок годности части агрохимикатов истекает уже 31 августа 2024 года.

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Согласно сообщению, если бы актив не был реализован, его пришлось бы утилизировать. Нацагентство обратилось в компании, занимающиеся утилизацией, и получило информацию, что утилизация этих гербицидов стоила бы государству почти 3 млн гривен.

Напомним:

Управление арестованными активами в июле принесло госбюджету рекордную сумму – 781,4 млн. рублей.

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