Украинская ракета дальнего радиуса действия стоит меньше $1 млн, надо еще снизить – Федоров

Ракета дальнего радиуса действия украинского производства стоит менее $1 млн, и следующим шагом будет масштабирование ее производства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Associated Press (AP), передает "Интерфакс-Украина".

Федоров заявил, что каждая ракета стоит менее $1 млн, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить производственные затраты. "Частный рынок невероятно быстро генерирует решения", - сказал министр.

"Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает", - подчеркнул он.

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При этом Федоров отказался вдаваться в подробности о дальности и текущих поставках, сославшись на соображения безопасности, но сообщил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

В то же время один из специалистов, участвовавших в проекте, сказал AP, что это абсолютно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.

"Это не продолжение старого советского проекта", - цитирует специалиста агентство. По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, который разгоняет ее, за ним следует реактивный двигатель.

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