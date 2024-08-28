Аэропорт Казани приостановил работу вероятно из-за угрозы БПЛА

Росавиация сообщила, что "для обеспечения безопасности полетов" утром 28 августа на работу аэропорта российской Казани введены временные ограничения – вероятной причиной является угроза атаки беспилотников.

Источник: Росавиация, "РИА Новости", Baza

Детали: По данным "Базы", аэропорт Казани приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников.

Задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

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Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

Напомним: В ночь на 28 августа в Ростовской области России после громких взрывов возникли пожары на двух нефтебазах.

Украинская правда

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