Новости 27 августа: планы на заброшенную АЭС, лимиты на карточные переводы

О чем все говорили сегодня?

Об "Энергоатоме": Компания готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.

Об электроэнергии: В среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.

РФ в понедельник 26 августа впервые атаковала подстанции Украины кассетными ракетами, но благодаря защите потеряно было очень небольшое их количество.

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О транзите газа: Украина не намерена продлевать транзитный договор с Россией по газу, срок действия которого истекает в конце 2024 года, в случае запроса из Европы готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою ГТС.

Об ограничениях на переводы физлиц: С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц "с карты на карту".

О ВВП-варрантах: Кабинет министров принял постановление, которым останавливает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

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