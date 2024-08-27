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Минфин разместил ОВГЗ на 5,4 млрд: какая доходность

Вторник, 27 августа 2024, 20:01
 

Министерство финансов Украины 27 августа 2024 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет 5,4 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму почти 5,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 

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  • 572 млн грн под 14,65% с погашением через 1,1 года; 
  • 624 млн грн под 15,44% с погашением через 2 года; 
  • 4,234 млрд грн под 16,38% с погашением через 3,2 года.

Напомним:

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.

ОВГЗ Минфин
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Экономическая правда
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