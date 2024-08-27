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Нацбанк нашел связь украинской компании с владельцем российского банка

Вторник, 27 августа 2024, 18:43 - Виктор Волокита
 

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию ООО "Лизинг Тайм" и владельца этой компании Грегори Штульберга. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Как говорится в сообщении, Нацбанк нашел связь "Лизинг Тайм" и его владельца с Россией. 

НБУ получил подтверждение, что Штульберг владеет российским АО "Акционерный коммерческий банк „Алеф-Банк". 

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А к этому банку, как к другим российским банкам, Украина применила секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на 50 лет.

Как говорится в сообщении, согласно законодательству наличие информации о том, что лицо является одновременно владельцем существенного участия других юридических лиц, к которым применены санкции Украины, является признаком его небезупречной деловой репутации.

"Национальный банк осуществит дальнейшие действия в отношении ООО "Лизинг Тайм", связанные с признанием деловой репутации финансовой компании и ее владельца небезупречной. Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 26 августа 2024 года. Решения вступают в силу со дня их принятия", - сообщили в НБУ. 

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Напомним:

Ранее Национальный банк Украины признал небезупречной репутацию владельцев микрокредитных организаций ООО "Просто Позика" и ООО "Тайм Кредит" Натальи Манучаровой и Андрея Манучарова. 

Паспорта РФ нашли у владельцев сети, которая предоставляет украинцам "быстрые" деньги. 

Нацбанк Россия санкции
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