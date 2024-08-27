В этом году 7 тысяч работодателей получили компенсации за трудоустройство переселенцев
С начала 2024 года государство выплатило работодателям 174 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 9 300 внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
"7 тысяч работодателей с начала этого года получили от правительства компенсацию за трудоустройство более 9 тысяч украинцев, которые вынужденно переехали из опасных регионов страны. В целом предпринимателям перечислено 174 млн грн", - отметила Татьяна Бережная.
В министерстве напомнили, что размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет сейчас 8 тысяч гривен.
Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал Дія или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.
Напомним:
Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.