В этом году 7 тысяч работодателей получили компенсации за трудоустройство переселенцев

С начала 2024 года государство выплатило работодателям 174 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 9 300 внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"7 тысяч работодателей с начала этого года получили от правительства компенсацию за трудоустройство более 9 тысяч украинцев, которые вынужденно переехали из опасных регионов страны. В целом предпринимателям перечислено 174 млн грн", - отметила Татьяна Бережная.

В министерстве напомнили, что размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет сейчас 8 тысяч гривен.

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Чтобы получить средства, работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом и подать заявление на получение компенсации через Портал Дія или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.

Напомним:

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

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