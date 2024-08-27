Китайская компания PDD потеряла акции на 55 миллиардов долларов: причины

Гигант электронной коммерции, стоящий за Temu, PDD потерял акции на 55 миллиардов долларов из-за роста конкуренции и необходимости больше инвестировать во внутренний рынок.

Об этом сообщает Financial Times.

PDD Holdings, владелец приложений для электронной коммерции Pinduoduo и Temu, предупредил о "неизбежном" снижении доходности, что привело к падению акций на 29% в Нью-Йорке.

Падение цен на акции снизило рыночную стоимость PDD Holdings на 55 млрд долл. Причиной распродажи стало то, что рост доходов PDD не оправдал ожиданий, а также ряд мрачных прогнозов, сделанных руководством компании во время телефонного разговора с аналитиками.

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Предупреждение прозвучало в то время, когда приложения электронной коммерции PDD сталкиваются с растущей конкуренцией в Китае и во всем мире, а также в связи с тем, что технологический сектор должен придерживаться осторожной линии в Пекине, где власти предоставляют приоритет высокотехнологичному производству.

Руководство компании заявило, что потратит 10 млрд юаней (1,4 млрд долларов) в течение первого года новой программы, чтобы снизить комиссионные для "высококачественных торговцев" и "сосредоточиться на создании здоровой и устойчивой экосистемы платформы".

PDD сообщила о 32 млрд юаней квартальной чистой прибыли, что на 144% больше, чем в прошлом году, и об остатке денежных средств в размере 285 млрд юаней.

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Доход компании в 97 млрд юаней не оправдал ожиданий аналитиков, хотя за прошлый год он вырос на 86%.

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Напомним:

Сотни китайских продавцов на "Temu" протестовали против того, что они называют невыносимо высокими штрафами.