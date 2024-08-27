В Харькове приватизировали имущество еще одного института: цена выросла в 10 раз

Фото: ФДМ

27 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.

Цена на имущество выросла почти в 10 раз: со стартовых - 1,5 млн грн до победных - 15,05 млн грн.

Согласно сообщению, за актив соревновались 9 участников.

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Победителем аукциона стало харьковское ООО "Стриф-Сервис".

Согласно сообщению, предприятие дополнительно должно уплатить 3,01 млн грн НДС.

В ФГИ также сообщили, что инвестору перейдет актив в Салтовском районе, недалеко от станции метро "Защитников Украины". Объект включает четырехэтажное административное здание с подвалом, гараж спецмашин, два транспортных средства, склад металла и прочее.

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"Успешный аукцион в очередной раз доказывает, что даже в городе, где велика вероятность ракетных ударов, приватизация имеет место, добавил Коваль.

Напомним:

На первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове (Государственный институт труда и социально-экономических исследований) ушел "с молотка" за более 60 млн грн. За него на платформе "Прозорро.Продажи" соревновались 34 участника.