В оборонную индустрию инвестировали более 7 миллиардов долларов – Умеров
Министерству обороны удалось инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.
Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров во время форума "Украина 2024. Независимость".
"Создали агентства, которые работают как в тыловом направлении, так и в оборонных закупках, то есть летальных и нелетальных. Мы вместе с правительством и ВР инвестировали в оборонную индустрию. Наши инвестиции достигают более 7 млрд долларов. Эти инвестиции нам обеспечили очень огромную поддержку во время того, что мы недополучали международную техническую помощь", - сообщил Умеров.
Он также добавил в какие военные технологии Минобороны инвестировали - в дроны, РЭБ, наземные роботизированные комплексы, создали единый государственный реестр призывников и системы ситуационной осведомленности, запустили Резерв+, Армия+.
"Надеюсь, скоро с Минветеранов и Минцифрой создадим и Ветеран+", - добавил Умеров.
По словам министра, работа продолжалась в вопросе борьбы с коррупцией и сотрудничества с антикоррупционными органами, вопросах закупок и инвестирования в оборонную отрасль.
Во время выступления он также отметил, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой о разрешении на использование дальнобойного оружия для сдерживания врага.
Напомним:
"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.