В оборонную индустрию инвестировали более 7 миллиардов долларов – Умеров

Министерству обороны удалось инвестировать 7 миллиардов долларов в оборонную промышленность.

Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров во время форума "Украина 2024. Независимость".

"Создали агентства, которые работают как в тыловом направлении, так и в оборонных закупках, то есть летальных и нелетальных. Мы вместе с правительством и ВР инвестировали в оборонную индустрию. Наши инвестиции достигают более 7 млрд долларов. Эти инвестиции нам обеспечили очень огромную поддержку во время того, что мы недополучали международную техническую помощь", - сообщил Умеров.

Он также добавил в какие военные технологии Минобороны инвестировали - в дроны, РЭБ, наземные роботизированные комплексы, создали единый государственный реестр призывников и системы ситуационной осведомленности, запустили Резерв+, Армия+.

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"Надеюсь, скоро с Минветеранов и Минцифрой создадим и Ветеран+", - добавил Умеров.

По словам министра, работа продолжалась в вопросе борьбы с коррупцией и сотрудничества с антикоррупционными органами, вопросах закупок и инвестирования в оборонную отрасль.

Во время выступления он также отметил, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой о разрешении на использование дальнобойного оружия для сдерживания врага.

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Напомним:

"Агентство оборонных закупок" Минобороны заключило ряд соглашений с украинскими компаниями на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи.